Стефанчук рассказал, какие навыки сегодня во время инструктажа получили избранные нардепы

“Происходило обучение по навыкам депутатской деятельности так как собрались депутаты, которые не имеют опыта — вы знаете, что ВР обновленная на 80%. Это собрание было посвящено тому, чтобы люди поняли, как технически воплощать, те права, которые предоставлены им Регламентом: как проголосовать „за“, как удержаться, как проголосовать „против“, как записаться на слово, как сняться с регистрации, как включить систему синхронизации перевода и другие вещи, которые дают возможность депутату нормально реализовывать возложенные на него полномочия”, — рассказал Стефанчук.

Также он отметил, что система “Рада” нуждается в обновлении и модернизации.

Как отмечал УНН, вновь избранные народные депутаты проходят инструктаж в сессионном зале Верховной Рады, перед торжественным заседанием парламента, которое состоится 29 августа.