Нові нардепи проходять інструктаж у сесійній залі Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Новообрані народні депутати проходять інструктаж у сесійній залі Верховної Ради, перед урочистим засіданням парламенту, яке відбудеться 29 серпня. Про це повідомив новообраний нардеп від партії "Слуга народу" Максим Перебийніс у Facebook, передає УНН.
"Зараз у Верховній Раді відбувається інструктаж для новообраних народних депутатів. Зокрема, вивчаємо, як працює система "Рада" та знайомимося з працівниками Апарату парламенту. До активної та продуктивної роботи готові!" - вказав новообраний нардеп.
Як повідомляв УНН, 28 серпня новим нардепам мали показати систему "Рада" для голосування.
Підготовча депутатська група проведе 28 серпня ще одне засідання.