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Стефанчук оцінив проект Бюджету-2020

Стефанчук оцінив проект Бюджету-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради, представник Президента в Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що у проекті Державного бюджету на 2020 рік є багато спірних питань та недоліків. Про це він заявив у кулуарах Верховної Ради, повідомляє кореспондент УНН.

"Ми бачимо там (у проекті Держбюджету на 2020 рік - ред.) багато недоліків, ми будемо про це говорити. Питання цифр, питання співвідношення мінімальної заробітної плати, мінімального споживчого рівня. Все викликає питання. Тому, сьогодні проведемо дискусію. Я думаю, що після неї, ми попрацюємо разом над документом", - розповів Стефанчук.

Він також відзначив, що не були виділені гроші на ті галузі, у яких хотілося б бачити зростання.

Сам Стефанчук не зміг дати остаточної відповіді, чи сьогодні буде голосування за проект Бюджету-2020.

"Все залежить від того, як він буде презентований. Бюджет сьогодні не єдине питання, сьогодні стоїть велика кількість інших питань", - додав він.

На питання, чи зміниться цифра щодо зростання ВВП до другого читання Бюджету, Стефанчук зазначив, що це питання до Кабміну.

"Це питанням до Кабінету міністрів, наша співпраця буде з ними. Вони вносять цю версію, це той відсоток, а не який був обіцяний. Ми будемо говорити про зростання і про те, щоб обіцянки перед Верховною Радою та Президентом були виконані", - акцентував він.

Нагадаємо, представник уряду у ВР Верещук заявила, що через укріплення гривні бюджет просів на 10%.

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