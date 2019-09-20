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Через укріплення гривні бюджет просів на 10% - Верещук

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Через укріплення курсу національної валюти Державний бюджет недоотримує значні кошти й уже просів на 10%, утім, у Держбюджет на наступний рік все одно закладається високий курс. Про це заявила представник Кабміну в парламенті Ірина Верещук журналістам в кулуарах ВРУ, передає кореспондент УНН.

"Так, у нас долар по 28,80, як був закладений напередодні, і те, що зараз долар утримується на низькій позначці, навпаки, погано відбивається на бюджеті, бо ми маємо менше грошової маси, а у нас гривня, а не долар. І якщо ми не маємо поступлень до бюджету, а у нас уже бюджет просідає на 10%, і це залежить від кон'юнктури ринку", - зазначила Верещук.

За її словами, недостатня кількість грошей впливає на здатність держави виплачувати пенсії і зарплати. Утім, як наголосила нардеп, така ситуація не стала підставою для перегляду макроекономічних показників у бюджеті, і в проект Держбюжету-2020 все одно закладений високий курс долара – на рівні 28,80 грн/дол.

"Це є той макроекономічний показник, який закладався в травні, його зараз змінити не можна – його не можна змінити, так би мовити, з ходу. І для того, аби змінити закладений курс, мають бути підстави – імпорт, експорт, має змінитись дуже багато показників, всю машину державну розвернути і прив'язати до долара по 24, а через кілька місяців знизяться світові ціни, і долар – по 29. Так не можна. І, я думаю, пані Маркарова розуміє, що робить", - додала парламентар.

Нагадаємо, на 20 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,61 грн/дол.

Українські Національні Новини

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