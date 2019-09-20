Стефанчук оценил проект Бюджета-2020

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в проекте Государственного бюджета на 2020 год есть много спорных вопросов и недостатков. Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, сообщает корреспондент УНН.