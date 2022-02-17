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Ставлення українців до Росії і далі погіршується – опитування

Ставлення українців до Росії і далі погіршується – опитування

Київ • УНН

 • 29813 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Зараз, порівняно з груднем минулого року, з 39% до 34% знизилася частка українців, які загалом добре ставляться до Росії. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 5-13 лютого, пише УНН.

Цитата

"У перебігу дослідження українцям, як і раніше, ставилося запитання "Як ви загалом зараз ставитеся до Росії?". Порівняно з груднем 2021 року зараз з 39% до 34% знизилася частка тих, хто добре ставиться до Росії. Можна бачити, що ставлення до Росії різко погіршилося після 2014 року, досягнувши "дна" у травні 2015 року. Після цього до лютого 2019 року простежувалося покращення ставлення до Росії, а з лютого 2020 року ми бачимо знову погіршення ставлення", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Зазначили, що ставлення українців до Росії суттєво залежить від регіону: на заході позитивно ставляться до Росії 21%, у центрі – 31%, на півдні – 45%, на сході – 53%. Водночас на заході найбільше тих, хто ставиться негативно до Росії – 64%. У центрі негативно ставляться – 55%, на півдні – 40%, на сході – 30%.

Також респондентам ставили запитання "Якими б ви хотіли бачити відносини України з Росією?"

"Як і раніше, абсолютна більшість – 92% – респондентів вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними державами. Причому, порівняно з листопадом 2021 року показник навіть зріс (з 88%). Лише 5% респондентів вважають, що Україна і Росія мають об’єднатися в одну державу", - зазначається в повідомленні.

У всіх регіонах абсолютна більшість респондентів – від 95% на заході до 86% на сході – вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними державами (підтримка об’єднання в одну державу варіює від 1% на заході до 11% на сході). Якщо окремо аналізувати Донецьку і Луганські області (підконтрольні Україні території), то 84% вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними державами, а за об’єднання виступають 14%.

Додамо

Опитування КМІС проводилося упродовж 5-13 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з квотним відбором. Опитано 2004 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Доповнення

Згідно з результатами опитування Центру Разумкова, загрозу військового вторгнення Росії в Україну вважають реальною 44,9% українців.

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