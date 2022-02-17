Отношение украинцев к России продолжает ухудшаться – опрос

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"В ходе исследования украинцам, как и раньше, задавался вопрос "Как вы в целом сейчас относитесь к России?". По сравнению с декабрем 2021 года сейчас с 39% до 34% снизилась доля тех, кто хорошо относится к России. Можно видеть, что отношение к России резко ухудшилось после 2014 года, достигнув "дна" в мае 2015 года. После этого до февраля 2019 года прослеживалось улучшение отношения к России, а с февраля 2020 года мы видим опять ухудшение отношения", - говорится в сообщении.

Детали

Отметили, что отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на западе положительно относятся к России 21%, в центре - 31%, на юге - 45%, на востоке - 53%. В то же время на западе больше всего тех, кто относится негативно к России - 64%. В центре негативно относятся - 55%, на юге - 40%, на востоке - 30%.

Также респондентам задавали вопрос "Какими бы вы хотели видеть отношения Украины с Россией?"

"Как и ранее, абсолютное большинство - 92% - респондентов считают, что Украина и Россия должны быть независимыми государствами. Причем по сравнению с ноябрем 2021 года показатель даже вырос (с 88%). Лишь 5% респондентов считают, что Украина и Россия должны объединиться в одно государство", - отмечается в сообщении.

Во всех регионах абсолютное большинство респондентов - от 95% на западе до 86% на востоке считают, что Украина и Россия должны быть независимыми государствами (поддержка объединения в одно государство варьирует от 1% на западе до 11% на востоке). Если отдельно анализировать Донецкую и Луганские области (подконтрольные Украине территории), то 84% считают, что Украина и Россия должны быть независимыми государствами, а за объединение выступают 14%.

Добавим

Опрос КМИС проводили в течение 5-13 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с квотным отбором. Опрошено 2004 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Дополнение

Согласно результатам опроса Центра Разумкова, угрозу военного вторжения России в Украину считают реальной 44,9% украинцев.



