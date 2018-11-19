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Ставицький заявив про готовність свідчити у справі Януковича

Ставицький заявив про готовність свідчити у справі Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Колишній міністр палива та енергетики Едуард Ставицький готовий надати свідчення з боку захисту в Оболонському районному суді Києва у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді. Відповідну заяву Ставицького передав на розгляд суду адвокат Януковича Олександр Горошинський, передає кореспондент УНН.

“Е.Ставицький виявив бажання свідчити саме під присягою у судовому засіданні... Надаємо клопотання і просимо звернутися до компетентного органу Ізраїлю із запитом про міжнародну правову допомогу про допит Ставицького в режимі відеоконференції”, — сказав адвокат.

Горошинський зазначив, що Ставицький є громадянином Ізраїлю і проживає в цій країні.

У свою чергу прокурор Руслан Кравченко попросив суд відмовити у задоволенні клопотання про допит як свідка Ставицького, оскільки судом вже ухвалювалося таке рішення.

Прокурор Максим Крим підкреслив, підтримуючи свого колегу, що в заяві Ставицького, яку надав захист для ознайомлення, можна побачити, що він не може бути свідком у цій справі, оскільки не має стосунку до подій, про які йдеться.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва призначив на 19 листопада цього року промову екс-президента Віктора Януковича з останнім словом. Суд офіційно запросив Януковича для свідчень.

Вчора стало відомо, про що написали російські ЗМІ, що до Московської клініки імені Скліфосовського госпіталізували екс-президента України Віктора Януковича. За даними медіа, його доставили з травмами хребта і коліна, які він отримав під час гри у теніс на підмосковному тенісному корті.

У коментарі УНН адвокат екс-президента підтвердив інформацію про госпіталізацію Януковича до однієї з російських клінік “з серйозними травмами”. За словами захисника, його клієнт лікуватиметься щонайменше три тижні.

Водночас прокурор Руслан Кравченко заявив, що не бачив жодного документа стосовно госпіталізації обвинуваченого.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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