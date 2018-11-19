Ставицкий заявил о готовности свидетельствовать в деле Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Бывший министр топлива и энергетики Эдуард Ставицкий готов дать показания со стороны защиты в Оболонском районном суде Киева в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Соответствующее заявление Ставицкого передал на рассмотрение суда адвокат Януковича Александр Горошинский, передает корреспондент УНН.
"Э.Ставицкий изъявил желание свидетельствовать именно под присягой в судебном заседании... Предоставляем ходатайство и просим обратиться в компетентный орган Израиля с запросом о международной правовой помощи о допросе Ставицкого в режиме видеоконференции", - сказал адвокат.
Горошинский отметил, что Ставицкий является гражданином Израиля и проживает в этой стране.
В свою очередь прокурор Руслан Кравченко попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в качестве свидетеля Ставицкого, поскольку судом уже принималось такое решение.
Прокурор Максим Крым подчеркнул, поддерживая своего коллегу, что в заявлении Ставицкого, которое предоставила защита для ознакомления, можно увидеть, что он не может быть свидетелем по этому делу, поскольку не имеет отношения к событиям, о которых идет речь.
Напомним, Оболонский районный суд Киева назначил на 19 ноября этого года выступление экс-президента Виктора Януковича с последним словом. Суд официально пригласил Януковича для дачи показаний.
Вчера стало известно, о чем написали российские СМИ, что в Московскую клинику имени Склифосовского госпитализировали экс-президента Украины Виктора Януковича. По данным СМИ, его доставили с травмами позвоночника и колена, которые он получил во время игры в теннис на подмосковном теннисном корте.
В комментарии УНН адвокат экс-президента подтвердил информацию о госпитализации Януковича в одну из российских клиник "с серьезными травмами". По словам защитника, его клиент будет лечиться минимум три недели.
В то же время прокурор Руслан Кравченко заявил, что не видел ни одного документа о госпитализации обвиняемого.
Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.