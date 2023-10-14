Став відомий стартовий склад збірної України на гру проти Північної Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Став відомий склад збірної Україну на сьогоднішню відбірну гру до Євро-2024 проти збірної Північної Македонії, пише УНН з посиланням на Українську асоціацію футболу.
Деталі
Головний тренер Сергій Ребров довірив місце в основному складі таким виконавцям:
– воротар Анатолій Трубін;
– захисники Віталій Миколенко, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Юхим Конопля;
– півзахисники Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Олександр Зубков;
– нападник Артем Довбик.
Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.
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