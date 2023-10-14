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Став відомий стартовий склад збірної України на гру проти Північної Македонії

Став відомий стартовий склад збірної України на гру проти Північної Македонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Став відомий склад збірної Україну на сьогоднішню відбірну гру до Євро-2024 проти збірної Північної Македонії, пише УНН з посиланням на Українську асоціацію футболу.

Деталі

Головний тренер Сергій Ребров довірив місце в основному складі таким виконавцям:

– воротар Анатолій Трубін;

– захисники Віталій Миколенко, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Юхим Конопля;

– півзахисники Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Олександр Зубков;

– нападник Артем Довбик.

Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

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