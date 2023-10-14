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Стал известен стартовый состав сборной Украины на игру против Северной Македонии

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Стал известен состав сборной Украины на сегодняшнюю отборочную игру к Евро-2024 против сборной Северной Македонии, пишет УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Детали

Главный тренер Сергей Ребров доверил место в основном составе таким исполнителям:

– вратарь Анатолий Трубин;

– защитники Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Ефим Конопля;

– полузащитники Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Александр Зубков;

– нападающий Артем Довбик.

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Украинские Национальные Новости

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