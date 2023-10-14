Стал известен стартовый состав сборной Украины на игру против Северной Македонии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Стал известен состав сборной Украины на сегодняшнюю отборочную игру к Евро-2024 против сборной Северной Македонии, пишет УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.
Детали
Главный тренер Сергей Ребров доверил место в основном составе таким исполнителям:
– вратарь Анатолий Трубин;
– защитники Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Ефим Конопля;
– полузащитники Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Александр Зубков;
– нападающий Артем Довбик.
Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.
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