Став відомий склад збірної України на матч проти Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Став відомий склад збірної України на відбірковий матч Чемпіонату світу 2018 проти Хорватії, передає УНН з посиланням на ФФУ.
Стартова 11-ка виглядає наступним чином:
Воротар: Андрій Пятов;
Захисиники: Богдан Бутко, Іван Ордень, Микола Матвієнко, Олександр Кучер:
Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Ротань, Віктор Коваленко, Євген Коноплянка;
Нападник: Артем Кравець.
Нагадаємо, сьогодні відбудеться поєдинок відбору до ЧС-2018 Хорватія - Україна.