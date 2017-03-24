Стал известен состав сборной Украины на матч против Хорватии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Стал известен состав сборной Украины на отборочный матч Чемпионата мира 2018 г. против Хорватии, передает УНН со ссылкой на ФФУ.
Стартовая 11-ка выглядит следующим образом:
Вратарь: Андрей Пятов;
Защитники: Богдан Бутко, Иван Ордец, Николай Матвиенко, Александр Кучер;
Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Ротань, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка;
Нападающий Артем Кравец.
Напомним, сегодня состоится поединок отбора к ЧМ-2018 Хорватия - Украина.