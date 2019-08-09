Став відомий час пуску останньої ракети "Союз" з українськими комплектуючими

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Остання ракета-носій "Союз" з українською системою управління, за допомогою якої в кінці вересня до Міжнародної космічної станції відправлять пілотований корабель "Союз МС-15", стартує з Байконура. Про це повідомляється на сайті Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA), передає УНН.

Як зазначено на сайті, пуск з космодрому Байконур ракети "Союз-ФГ" з кораблем "Союз МС-15" заплановано на 25 вересня о 09:57 за східним часом (16:57 З Києвом).

В екіпаж "Союзу МС-15" входять астронавт NASA Джессіка Меїр, космонавт Роскосмосу Олег Скрипочка і космонавт ОАЕ Хаззаа аль-Мансурі.

Раніше УНН повідомляв, що останню ракету-носій "Союз-ФГ", на якій встановлена українська система управління, планується запустити з космодрому Байконур 25 вересня цього року.

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