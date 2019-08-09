Стало известно время пуска последней ракеты "Союз" с украинскими комплектующими
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Последняя ракета-носитель "Союз" с украинской системой управления, с помощью которой в конце сентября к Международной космической станции отправят пилотируемый корабль "Союз МС-15", стартует с Байконура. Об этом говориться на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передаёт УНН.
Как указано на сайте, пуск с космодрома Байконур ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" запланирован на 25 сентября в 09:57 по восточному времени (16:57 по Киеву).
В экипаж "Союза МС-15" входят астронавт NASA Джессика Меир, космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
Ранее УНН сообщал, что последнюю ракету-носитель "Союз-ФГ", на которой установлена украинская система управления, планируется запустить с космодрома Байконур 25 сентября этого года.