Став відомим заключний суперник збірної України на Євро-2020

У Тбілісі на стадіоні імені Бориса Пайчадзе у вирішальному поєдинку за право виходу до фінальної частини Євро-2020 зустрілися збірні Грузії та Північної Македонії.

У першому таймі точилася боротьба в центрі поля без по-справжньому небезпечних моментів. А от початок другої половини гри залишився за гостями. На 56-й хвилині Горан Пандєв отримав передачу в центрі штрафного майданчика суперника й спрямував м'яч повз голкіпера. Цей гол став вирішальним у поєдинку (0:1), Північна Македонія кваліфікувалася до фінальної стадії Євро-2020.

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Таким чином, у групі С групового етапу Євро-2020 зіграють збірні України, Австрії, Нідерландів та Північної Македонії.

Зауважимо, що Північна Македонія, яка займає 66 місце в рейтингу ФІФА, до цього моменту жодного разу не приймала участь ні на чемпіонатах Європи, ні на чемпіонатах світу.