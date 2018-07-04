Став відомим дванадцятий клуб нового сезону УПЛ

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Виконком Федерації футболу України розглянув питання про визначення учасника турніру в українській Прем’єр-лізі, інформує УНН з посиланням на сайт Федерації футболу України.

“Виконавчий комітет ФФУ, розглянувши пропозицію УПЛ про включення до складу учасників змагань у сезоні-2018/2019 ФК „Чорноморець“ (Одеса), відповідно пункту 9.7 статті 5 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів української Прем’єр-ліги сезону-2017/2018, прийняв рішення підтримати цю пропозицію та визнати ФК „Чорноморець“ учасником чемпіонату УПЛ у сезоні-2018/2019”, — говориться у повідомленні ФФУ.

Відзначимо, що “моряки” замінять ФК “Полтава”, який відмовився від виступу та розпустив команду.

Додамо, що за підсумками сезону 2017/2018 “Чорноморець” посів 10 місце в турнірній таблиці УПЛ, а потім поступився “Полтаві” в стикових матчах.

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