Стал известным двенадцатый клуб нового сезона УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Исполком Федерации футбола Украины рассмотрел вопрос об определении участника турнира в украинской Премьер-лиге, информирует УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Украины.
“Исполнительный комитет ФФУ, рассмотрев предложение УПЛ о включении в состав участников соревнований в сезоне-2018/2019 ФК „Черноморец“ (Одесса), согласно пункту 9.7 статьи 5 Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов украинской Премьер-лиги сезона-2017/2018, принял решение поддержать это предложение и признать ФК „Черноморец“ участником чемпионата УПЛ в сезоне-2018/2019”, — говорится в сообщении ФФУ.
Отметим, что “моряки” заменят ФК “Полтава”, который отказался от выступления и распустил команду.
Добавим, что по итогам сезона 2017/2018 “Черноморец” занял 10 место в турнирной таблице УПЛ, а затем уступил “Полтаве” в стыковых матчах.