Став відомим другий фіналіст чемпіонату світу з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Збірна Аргентини здобула сенсаційну перемогу в матчі півфіналу чемпіонату світу-2019, перемігши команду Франції, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Феноменальна гра 39-річного бігмена Луїса Сколи, який набрав 28 очок та зробив 13 підбирань, допомогла аргентинцям виграти з рахунком 80:66 та вийти у фінал світової першості.
Аргентина: Скола 28 очок + 13 підборів, Дек 13, Кампаццо 12 + 7 підбирань + 6 передач, Вільдоса 10
Франція: Нтілікіна 16, Фурньє 15, Де Коло 11 + 4 передачі, Лабейрі 8, Гобер 3 + 11 підбирань.
У "золотому" матчі на Аргентину чекає протистояння з Іспанією, а Франція зіграє у матчі за "бронзу" проти Австралії.
Примітно, що Аргентина ставала чемпіоном світу у першому його розіграші в 1950 році. У 2002 році аргентинці вигравали "срібло".
Нагадаємо, що першим фіналістом стала збірна, яка виграла в двох овертаймах.