Стал известен второй финалист чемпионата мира по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Сборная Аргентины одержала сенсационную победу в матче полуфинала чемпионата мира-2019, победив команду Франции, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Феноменальная игра 39-летнего бигмена Луиса Сколы, который набрал 28 очков и сделал 13 подборов, помогла аргентинцам выиграть со счетом 80:66 и выйти в финал мирового первенства.
Аргентина: Скола 28 очков + 13 подборов, Дек 13 Кампаццо 12 + 7 подборов + 6 передач, Вильдоса 10
Франция: Нтиликина 16 Фурнье 15, где Круг 11 + 4 передачи, Лабейри 8, Гобер 3 + 11 подборов.
В "золотом" матче на Аргентину ждет противостояние с Испанией, а Франция сыграет в матче за "бронзу" против Австралии.
Примечательно, что Аргентина становилась чемпионом мира в первом розыгрыше в 1950 году. В 2002 году аргентинцы выигрывали "серебро".
Напомним, что первым финалистом стала сборная, которая выиграла в двух овертаймах.