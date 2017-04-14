Статус учасника бойових дій за тиждень отримали близько 600 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. За минулий тиждень близько 600 осіб отримали статус учасника бойових дій. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони, полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"Близько 600 учасників АТО отримали статус учасника бойових дій", - сказав він.
Крім того, за його словами, з початку проведення антитерористичної операції статус учасника бойових дій отримало 199 тис. 114 осіб.
Як передавав УНН, у 2017 році громадяни переказали на рахунки Міноборони 145 тис. грн.