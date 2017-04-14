Статус участника боевых действий за неделю получили около 600 человек

"Около 600 участников АТО получили статус участника боевых действий", - сказал он.

Кроме того, по его словам, с начала проведения антитеррористической операции статус участника боевых действий получило 199 тыс. 114 человек.

Как сообщал УНН, в 2017 году граждане перевели на счета Минобороны 145 тыс. грн.