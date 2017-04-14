Статус участника боевых действий за неделю получили около 600 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. За прошедшую неделю около 600 человек получили статус участника боевых действий. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны, полковник Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"Около 600 участников АТО получили статус участника боевых действий", - сказал он.
Кроме того, по его словам, с начала проведения антитеррористической операции статус участника боевых действий получило 199 тыс. 114 человек.
Как сообщал УНН, в 2017 году граждане перевели на счета Минобороны 145 тыс. грн.