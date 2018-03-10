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Статус "країни-аспіранта" дає Україні лише надію на вступ до НАТО, але не більше - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Надання НАТО Україні статусу "країни-аспіранта" є проміжним і нічого з практичної точки зору, крім надії на майбутній вступ, не надає. Про це у коментарі УНН заявив політолог Володимир Фесенко.

“Цей статус нічого не віднімає і нічого не надає. На даний момент важливим є сам факт події... Це якесь нове поняття, щоб не відмовляти у вступі. Зараз цей новий статус дає надію на можливість приєднання до альянсу, але він не дає чіткої відповіді, коли це може статися”, — сказав Фесенко.

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Він нагадав, що у НАТО з певною засторогою ставляться до країн-претендентів на членство в альянсі, у яких є “проблемні території”.

“Україна та Грузія саме до таких країн відносяться”, — зазначив експерт.

Нагадаємо, у Північноатлантичному альянсі визнали прагнення України до членства в організації і надали статус “країни-аспіранта”

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