Статус "страны-аспиранта" дает Украине только надежду на вступление в НАТО, но не более - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Предоставление НАТО Украине статуса "страны-аспиранта" является промежуточным и ничего с практической точки зрения, кроме надежды на будущее вступление, не предоставляет. Об этом в комментарии УНН заявил политолог Владимир Фесенко.
“Этот статус ничего не отнимает и ничего не дает. На данный момент важен сам факт события ... Это какое-то новое понятие, чтобы не отказывать во вступлении. Сейчас этот новый статус дает надежду на возможность присоединения к альянсу, но он не дает четкого ответа, когда это может произойти”, — сказал Фесенко.
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Он напомнил, что в НАТО с определенным предостережением относятся к странам-претендентам на членство в альянсе, у которых “проблемные территории”.
“Украина и Грузия именно к таким странам относятся”, — отметил эксперт.
Напомним, в Североатлантическом альянсе признали стремление Украины к членству в организации и предоставили статус “страны-аспиранта”.