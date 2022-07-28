Стартував щорічний конкурс "Історія mywaudog"

Отже, що це за конкурс та як можна взяти участь у ньому?

Історія mywaudog — це щорічний конкурс, де всі учасники розповідають історії про своїх чотирилапих. Як вони врятували, прихистили їх або забрали із притулку. Також це може бути просто історія появи домашнього улюбленця у сім’ї. Кумедна, весела, сумна, будь-яка історія, якою власники улюбленців захочуть поділитися у соцмережах. Адже із появою чотирилапого змінюється життя як тваринки, так і власника. Компанія хоче почути кожну із них та подарувати подарунки за найбільш цікаві та щирі розповіді. Головне, щоб ця історія була ваша та вашого улюбленця.

У конкурсі буде одразу 10 переможців, які отримають круті бокси з амуніцією від WAUDOG, адресник від Animal ID з фотографією чотирилапого, сухий корм та консерви від Savory, одяг для чотирилапих від Pet Fashion, сумки, чашки та пляшки для води від благодійного фонду порятунку тварин Happy Paw. Але подарунки на цьому не закінчуються! За перемогу у окремій номінації “Соціальна історія” дарують особливий подарунковий бокс, але який? Це буде сюрприз. Можемо тільки сказати, що дуже приємний та корисний.

Як взяти участь?

Потрібно викласти пост на сторінці у соціальній мережі Instagram із будь-якою історією про вашого чотирилапого. Обов’язково додати хештег #mywaudog #mywaudog2022 — так організатори конкурсу зможуть знайти вас та вашу особливу історію. Якщо зробили все правильно, тоді очікуйте результатів. Після закінчення конкурсу конкурсу зроблять відеоролик із усіма історіями переможців та покажуть його всім підписникам. Щоб зафільмувати кожну із них та показати її важливість. Міжнародний конкурс, доставка за рахунок компанії по всьому світу. Результати конкурсу оголосять 08.08 об 11:00 за київським часом в історії на сторінці @collar_global. Всі партнери конкурсу будуть обирати найцікавіші історії, без рандому. Приймають історії до 04.08.22. до півночі.

Переможці будуть оголошені 08.08 о 12:00, також на сторінці @collar_global. То ж приєднуйтесь до міжнародного конкурсу від Компанії COLLAR, Animal ID, Savory, Pet Fashion та Happy Paw. Бажаємо успіхів всім та очікуємо на ваші неймовірні історії!