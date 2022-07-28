Стартовал ежегодный конкурс "История mywaudog"

Итак, что это за конкурс и как можно принять участие в нем?

История mywaudog — это ежегодный конкурс, где все участники рассказывают истории о своих четырехлапых. Когда они спасли, приютили их или забрали из приюта. Также это может быть просто история появления домашнего любимца в семье. Забавная, веселая, грустная, любая история, которой владельцы любимцев захотят поделиться в соцсетях. Ведь с появлением четырехлапого меняется жизнь как животного, так и владельца. Компания хочет услышать каждую из них и подарить подарки за самые интересные и искренние рассказы. Главное, чтобы эта история была ваша и вашего любимца.

В конкурсе будет сразу 10 победителей, которые получат крутые боксы с амуницией от WAUDOG, адресник от Animal ID с фотографией четырехлапого, сухой корм и консервы от Savory, одежда для четырехлапых от Pet Fashion, сумки, чашки и бутылки для воды от благотворительного фонда спасения животных Happy Paw. Но подарки на этом не кончаются! За победу в отдельной номинации “Социальная история” дарят особый подарочный бокс, но какой? Это будет сюрприз. Можем только сказать, что очень приятный и полезный.

Как принять участие?

Нужно выложить пост на странице в социальной сети Instagram с любой историей о вашем четырехлапом. Обязательно добавить хештег #mywaudog #mywaudog2022 — так организаторы конкурса смогут найти вас и вашу особую историю. Если все сделали правильно, тогда ожидайте результатов. После окончания конкурса сделают видеоролик со всеми историями победителей и покажут его всем подписчикам. Чтобы запечатлеть каждую из них и показать ее важность. Международный конкурс, доставка за счет компании во всем мире. Результаты конкурса объявят 08.08 в 11.00 по киевскому времени в истории на странице @collar_global. Все партнеры конкурса будут выбирать самые интересные истории, без рандома. Принимают историю до 04.08.22. до полуночи.

Победители будут объявлены 08.08 в 12:00, а также на странице @collar_global. Присоединяйтесь к международному конкурсу от компании COLLAR, Animal ID, Savory, Pet Fashion и Happy Paw. Желаем успехов всем и ожидаем ваших невероятных историй!