Стартував другий сезон вікторини “Лотереї: Всесвітня історія”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У вівторок 4 квітня стартував другий сезон вікторини “Лотереї: Всесвітня історія”. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
“Усі охочі та просто небайдужі до історії лотерей люди мають змогу відповісти на три цікаві питання та у разі надання правильних відповідей — узяти участь у розіграші приємного призу: подарункового сертифікату на яскраві емоції сумою 1000 гривень”, — повідомили у прес-службі компанії.
Переможець буде обиратись серед усіх, хто відповість правильно на питання вікторини за допомогою ресурсу random.org.
У прес-службі компанії також додали, що наприкінці квітня 2017 року відбудеться суперфінал — розіграш європейського турне.
“Подорож на тиждень розрахована на одну особу, а щасливчика оберуть методом випадковості за допомогою random.org серед усіх користувачів, які надавали правильні відповіді протягом трьох тижнів вікторини”, — розповіли у "М.С.Л".
З умовами участі у вікторині можна ознайомитися на сайті оператора державних лотерей “М.С.Л.”.