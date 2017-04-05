Стартовал второй сезон викторины “Лотереи: Всемирная история”
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Во вторник 4 апреля стартовал второй сезон викторины “Лотереи: Всемирная история”. Об этом сообщил оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, передает УНН.
“Все желающие и просто неравнодушные к истории лотерей люди могут ответить на три интересных вопроса и в случае предоставления правильных ответов — принять участие в розыгрыше приятного приза: подарочного сертификата на яркие эмоции суммой 1000 гривен”, — сообщили в пресс-службе компании.
Победитель будет избираться среди всех, кто ответит правильно на вопросы викторины с помощью ресурса random.org.
В пресс-службе компании также добавили, что в конце апреля 2017 состоится суперфинал — розыгрыш европейского турне.
“Путешествие на неделю рассчитано на одного человека, а счастливчика выберут методом случайности с помощью random.org среди всех пользователей, которые предоставляли правильные ответы в течение трех недель викторины”, — рассказали в “М.С.Л”.
С условиями участия в викторине можно ознакомиться на сайте оператора государственных лотерей “М.С.Л.”.