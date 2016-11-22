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Старшу доньку першого президента Узбекистану І.Карімова отруїли - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Старша дочка першого президента Узбекистану Іслама Карімова Гульнара померла і була похована 5 листопада у результаті отруєння. Про це повідомляє Центр-1 з посиланням на анонімне джерело у Службі національної безпеки Узбекистану, передає УНН.

Старшу доньку першого президента Узбекистану І.Карімова отруїли - ЗМІ

“44-річна Гульнара Карімова, за повідомленням співробітника Служби національної безпеки (СНБ) Узбекистану, який побажав залишитися неназваним, була отруєна і померла 5 листопада. Вночі того ж дня вона була похована на кладовищі „Мінор“ в Ташкенті, а її могилу зрівняли з землею”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що аккаунт у Twitter “Покажіть Гульнару” звертається до журналістів та міжнародних експертів, що спеціалізуються на Центральній Азії, стверджуючи про смерть Г.Карімової й вимагаючи, якщо це не так, показати її на публіці або хоча б у відеозверненні.

Інший аккаунт у Twitter, що пише від імені Г.Карімової, але викритий журналістами радіо “Свобода” як фейк, в останні дні почав проявляти особливу активність, намагаючись переконати всіх, що старша донька покійного президента жива, але тим самим викликаючи ще більші побоювання, що інформація про її смерть може виявитися правдою.

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