Старшую дочь первого президента Узбекистана И.Каримова отравили - СМИ

"44-летняя Гульнара Каримова, по сообщению сотрудника Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, пожелавшего остаться неназванным, была отравлена ​​и умерла 5 ноября. Ночью того же дня она была похоронена на кладбище "Минор" в Ташкенте, а ее могилу сравняли с землей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что аккаунт в Twitter "Покажите Гульнару" обращается к журналистам и международным экспертам, специализирующимся на Центральной Азии, утверждая о смерти Г.Каримовой и требуя, если это не так, показать ее на публике или хотя бы в видеообращении.

Другой аккаунт в Twitter, который пишет от имени Г.Каримовой, но уличенный журналистами радио "Свобода" как фейк, в последние дни начал проявлять особую активность, пытаясь убедить всех, что старшая дочь покойного президента жива, но тем самым вызывая еще большие опасения, что информация о ее смерти может оказаться правдой.