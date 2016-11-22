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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Старшую дочь первого президента Узбекистана И.Каримова отравили - СМИ

Киев • УНН

 • 18139 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара умерла и была похоронена 5 ноября в результате отравления. Об этом сообщает Центр-1 со ссылкой на анонимный источник в Службе национальной безопасности Узбекистана, передает УНН.

Старшую дочь первого президента Узбекистана И.Каримова отравили - СМИ

"44-летняя Гульнара Каримова, по сообщению сотрудника Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, пожелавшего остаться неназванным, была отравлена ​​и умерла 5 ноября. Ночью того же дня она была похоронена на кладбище "Минор" в Ташкенте, а ее могилу сравняли с землей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что аккаунт в Twitter "Покажите Гульнару" обращается к журналистам и международным экспертам, специализирующимся на Центральной Азии, утверждая о смерти Г.Каримовой и требуя, если это не так, показать ее на публике или хотя бы в видеообращении.

Другой аккаунт в Twitter, который пишет от имени Г.Каримовой, но уличенный журналистами радио "Свобода" как фейк, в последние дни начал проявлять особую активность, пытаясь убедить всех, что старшая дочь покойного президента жива, но тем самым вызывая еще большие опасения, что информация о ее смерти может оказаться правдой.

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