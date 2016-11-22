Старшую дочь первого президента Узбекистана И.Каримова отравили - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара умерла и была похоронена 5 ноября в результате отравления. Об этом сообщает Центр-1 со ссылкой на анонимный источник в Службе национальной безопасности Узбекистана, передает УНН.
"44-летняя Гульнара Каримова, по сообщению сотрудника Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, пожелавшего остаться неназванным, была отравлена и умерла 5 ноября. Ночью того же дня она была похоронена на кладбище "Минор" в Ташкенте, а ее могилу сравняли с землей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что аккаунт в Twitter "Покажите Гульнару" обращается к журналистам и международным экспертам, специализирующимся на Центральной Азии, утверждая о смерти Г.Каримовой и требуя, если это не так, показать ее на публике или хотя бы в видеообращении.
Другой аккаунт в Twitter, который пишет от имени Г.Каримовой, но уличенный журналистами радио "Свобода" как фейк, в последние дни начал проявлять особую активность, пытаясь убедить всех, что старшая дочь покойного президента жива, но тем самым вызывая еще большие опасения, что информация о ее смерти может оказаться правдой.