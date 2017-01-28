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Старша донька Б.Обами приєдналася до протестів проти указів Д.Трампа

Старша донька Б.Обами приєдналася до протестів проти указів Д.Трампа

Київ • УНН

 • 12287 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Старша донька колишнього президента США Барака Обами Малія приєдналася до протестів проти будівництва нафтопроводу Dakota Access, повідомляє УНН із посиланням на Daily Mail.

Як пише видання, 18-річна донька Б.Обами, майбутня студентка Гарвардського університету, побувала на щорічному кінофестивалі “Санденс” в Юті, де разом приблизно з сотнею інших учасників акції протестувала проти підписаних президентом США Дональдом Трампом указів про відновлення будівництва трубопроводу.

Активісти висловили побоювання, що будівництво нафтопроводу в тому числі на території резервації може привести до погіршення якості питної води, забруднення навколишнього середовища і осквернення індіанських територій.

Нагадаємо, 24 січня Дональд Трамп підписав розпорядження про відновлення будівництва нафтопроводів Dakota Access Pipeline і Keystone XL, проти спорудження яких виступав Барак Обама.

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