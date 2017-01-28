Старшая дочь Б.Обамы присоединилась к протестам против указов Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Старшая дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия присоединилась к протестам против строительства нефтепровода Dakota Access, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Как пишет издание, 18-летняя дочь Обамы, будущая студентка Гарвардского университета, побывала на ежегодном кинофестивале "Сандэнс" в Юте, где вместе примерно с сотней других участников акции протестовали против подписанных президентом США Дональдом Трампом указов о возобновлении строительства трубопровода.
Активисты выразили опасения, что строительство нефтепровода в том числе на территории резервации может привести к ухудшению качества питьевой воды, загрязнению окружающей среды и осквернению индейских территорий.
Напомним, 24 января Дональд Трамп подписал распоряжение о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL, против строительства которых выступал Барак Обама.