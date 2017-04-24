Старожитності, які везли з Німеччини, виявили львівські прикордонники

"Учора (23 квітня - ред). на українсько-польському кордоні прикордонники Мостиського загону спільно з митниками виявили предмети старовини. Предмети – 5 ікон на дерев'яній та металевій основі та 5 статуеток – знайшли під час перевірки рейсового автобуса, який прямував із Німеччини через пункт пропуску "Краківець", - йдеться у повідомленні.

Водій, громадянин України, пояснив, що про предмети він нічого не знав, так як віз сумку як передачу в Україну. Виявлені ікони і статуетки вилучено, стосовно громадянина України складено протокол про порушення митних правил.

Як повідомляв УНН 18 квітня, Google запустив віртуальний тур карпатськими церквами.