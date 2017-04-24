Старожитності, які везли з Німеччини, виявили львівські прикордонники
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. 5 ікон на дерев'яній та металевій основі та 5 статуеток знайшли під час перевірки рейсового автобуса, який прямував із Німеччини, прикордонники Мостиського загону спільно з митниками на українсько-польському кордоні. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
"Учора (23 квітня - ред). на українсько-польському кордоні прикордонники Мостиського загону спільно з митниками виявили предмети старовини. Предмети – 5 ікон на дерев'яній та металевій основі та 5 статуеток – знайшли під час перевірки рейсового автобуса, який прямував із Німеччини через пункт пропуску "Краківець", - йдеться у повідомленні.
Водій, громадянин України, пояснив, що про предмети він нічого не знав, так як віз сумку як передачу в Україну. Виявлені ікони і статуетки вилучено, стосовно громадянина України складено протокол про порушення митних правил.
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