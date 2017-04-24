Предметы старины, которые везли из Германии, обнаружили львовские пограничники

"Вчера (23 апреля - ред). на украинско-польской границе пограничники Мостиского отряда совместно с таможенниками обнаружили предметы старины. Предметы - 5 икон на деревянной и металлической основе и 5 статуэток - нашли во время проверки рейсового автобуса, который следовал из Германии через пункт пропуска "Краковец", - говорится в сообщении.

Водитель, гражданин Украины, пояснил, что о предметах он ничего не знал, так как вез сумку как передачу в Украину. Обнаруженные иконы и статуэтки изъяты, в отношении гражданина Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил.

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