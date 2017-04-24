Предметы старины, которые везли из Германии, обнаружили львовские пограничники

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33763 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100328 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151890 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114668 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115441 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111894 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103848 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106924 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103445 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152464 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Предметы старины, которые везли из Германии, обнаружили львовские пограничники

Предметы старины, которые везли из Германии, обнаружили львовские пограничники

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. 5 икон на деревянной и металлической основе и 5 статуэток нашли во время проверки рейсового автобуса, который следовал из Германии, пограничники Мостиского отряда совместно с таможенниками на украинском-польской границе. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера (23 апреля - ред). на украинско-польской границе пограничники Мостиского отряда совместно с таможенниками обнаружили предметы старины. Предметы - 5 икон на деревянной и металлической основе и 5 статуэток - нашли во время проверки рейсового автобуса, который следовал из Германии через пункт пропуска "Краковец", - говорится в сообщении.

Водитель, гражданин Украины, пояснил, что о предметах он ничего не знал, так как вез сумку как передачу в Украину. Обнаруженные иконы и статуэтки изъяты, в отношении гражданина Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Как сообщал УНН 18 апреля, Google запустил виртуальный тур по карпатским церквям.

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