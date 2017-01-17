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Старобільський суд продовжив арешт для О.Єфремова до 17 березня

Старобільський суд продовжив арешт для О.Єфремова до 17 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Старобільський міськрайонний суд Луганської області продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екс-керівнику Партії регіонів Олександру Єфремову до 17 березня. Про це повідомили УНН у Генеральній прокуратурі України.

“Запобіжний захід продовжено на два місяці до 17 березня”, — повідомили у ГПУ.

Як повідомляв УНН адвокат О.Єфремова Євген Солодко, Генеральна прокуратура України звернулась із клопотанням до Старобільського суду про продовження строку тримання під вартою для О.Єфремова.

Нагадаємо, 24 листопада Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід екс-нардепу Партії регіонів Олександру Єфремову у вигляді арешту ще на 60 діб, до 22 січня 2017 року.

Генеральна прокуратура України 9 грудня 2016 року завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова.

ГПУ інкримінує О.Єфремову низку злочинів, а саме вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України), вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України), організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” (ч. 1 ст. 258-3 КК України), організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України) та пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, УСБУ в Луганській (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

Кримінальне провадження щодо О.Єфремова передане на розгляд Старобільського міськрайонного суду Луганської області.

Українські Національні Новини

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