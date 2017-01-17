Старобельский суд продлил арест А.Ефремову до 17 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Старобельский районный суд Луганской области продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей экс-руководителю Партии регионов Александру Ефремову до 17 марта. Об этом сообщили УНН в Генеральной прокуратуре Украины.
"Мера пресечения продлена на два месяца до 17 марта", - сообщили в ГПУ.
Как сообщил УНН адвокат А.Ефремова Евгений Солодко, Генеральная прокуратура Украины обратилась с ходатайством в Старобельский суд относительно продления срока содержания под стражей для А.Ефремова.
Напомним, 24 ноября Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения экс-нардепу Партии регионов Александру Ефремову в виде ареста еще на 60 суток, до 22 января 2017 года.
Генеральная прокуратура Украины 9 декабря 2016 года завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Партии регионов Александра Ефремова.
ГПУ инкриминирует А.Ефремову ряд преступлений, а именно совершение государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины), совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины), организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины) и пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, УСБУ в Луганской области (ч. 5 ст . 27, ст. 341 УК Украины).
Уголовное производство в отношении А.Ефремова передано на рассмотрение Старобельского районного суда Луганской области.