Starlink підвищить тарифи для українців: нові ціни
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. З 29 грудня провайдер супутникового інтернету Starlink компанії американського підприємця Ілона Маска Space X підвищить вартість послуг для українців. Українським користувачам надіслали відповідний лист, передає УНН.
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Згідно з повідомленням, плата за супутниковий інтернет зросте з 60 доларів (приблизно 2,3 тис. грн) до 75 доларів (приблизно 2,8 тис. грн).
"Якщо ви не бажаєте продовжувати користуватися сервісом, ви можете будь-коли скасувати підписку", – ідеться у листі.
Мда pic.twitter.com/YsLRATT5OV— Pavlo Bondarenko (@bo_pavlo) November 29, 2022
Також, згідно з даними сайту Starlink, зросла вартість обладнання для користувачів з України. Якщо раніше воно коштувало 500 доларів (приблизно 18, 3 тис. грн), то зараз – 700 доларів (приблизно 25,7 тис. грн).
Нагадаємо
11 листопада Україна отримала від Польщі ще 1570 станцій супутникового інтернету Starlink.