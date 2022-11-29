Starlink підвищить тарифи для українців: нові ціни

Деталі

Згідно з повідомленням, плата за супутниковий інтернет зросте з 60 доларів (приблизно 2,3 тис. грн) до 75 доларів (приблизно 2,8 тис. грн).

"Якщо ви не бажаєте продовжувати користуватися сервісом, ви можете будь-коли скасувати підписку", – ідеться у листі.

Мда pic.twitter.com/YsLRATT5OV

Також, згідно з даними сайту Starlink, зросла вартість обладнання для користувачів з України. Якщо раніше воно коштувало 500 доларів (приблизно 18, 3 тис. грн), то зараз – 700 доларів (приблизно 25,7 тис. грн).

Нагадаємо

11 листопада Україна отримала від Польщі ще 1570 станцій супутникового інтернету Starlink.