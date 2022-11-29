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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 34713 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Starlink підвищить тарифи для українців: нові ціни

Starlink підвищить тарифи для українців: нові ціни

Київ • УНН

 • 1417876 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. З 29 грудня провайдер супутникового інтернету Starlink компанії американського підприємця Ілона Маска Space X підвищить вартість послуг для українців. Українським користувачам надіслали відповідний лист, передає УНН.

Деталі

Згідно з повідомленням, плата за супутниковий інтернет зросте з 60 доларів (приблизно 2,3 тис. грн) до 75 доларів (приблизно  2,8 тис. грн). 

"Якщо ви не бажаєте продовжувати користуватися сервісом, ви можете будь-коли скасувати підписку", – ідеться у листі.

Мда pic.twitter.com/YsLRATT5OV

— Pavlo Bondarenko (@bo_pavlo) November 29, 2022

Також, згідно з даними сайту Starlink, зросла вартість обладнання для користувачів з України. Якщо раніше воно коштувало 500 доларів (приблизно 18, 3 тис. грн), то зараз – 700 доларів (приблизно 25,7 тис. грн).

Нагадаємо

11 листопада Україна отримала від Польщі ще 1570 станцій супутникового інтернету Starlink.

Українські Національні Новини

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