Starlink повысит тарифы для украинцев: новые цены

Детали

Согласно сообщению, плата за спутниковый интернет вырастет с 60 долларов (около 2,3 тыс. грн) до 75 долларов (около 2,8 тыс. грн).

"Если вы не хотите продолжать использовать сервис, вы можете отменить подписку в любое время", – говорится в письме.

Мда pic.twitter.com/YsLRATT5OV

Также, согласно данным сайта Starlink, выросла стоимость оборудования для пользователей из Украины. Если раньше оно стоило 500 долларов (около 18,3 тыс. грн), то сейчас – 700 долларов (около 25,7 тыс. грн).

Напомним

11 ноября Украина получила от Польши еще 1570 станций спутникового интернета Starlink.