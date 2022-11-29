Starlink повысит тарифы для украинцев: новые цены
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. С 29 декабря провайдер спутникового интернета Starlink компании американского предпринимателя Илона Маска Space X повысит стоимость услуг для украинцев. Украинским пользователям направили соответствующее письмо, передает УНН.
Детали
Согласно сообщению, плата за спутниковый интернет вырастет с 60 долларов (около 2,3 тыс. грн) до 75 долларов (около 2,8 тыс. грн).
"Если вы не хотите продолжать использовать сервис, вы можете отменить подписку в любое время", – говорится в письме.
Мда pic.twitter.com/YsLRATT5OV—Pavlo Bondarenko (@bo_pavlo)November 29, 2022
Также, согласно данным сайта Starlink, выросла стоимость оборудования для пользователей из Украины. Если раньше оно стоило 500 долларов (около 18,3 тыс. грн), то сейчас – 700 долларов (около 25,7 тыс. грн).
Напомним
11 ноября Украина получила от Польши еще 1570 станций спутникового интернета Starlink.