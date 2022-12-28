Starlink передаватиме інтернет безпосередньо на смартфони: запущено нові супутники

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"За нашою новою ліцензією ми тепер можемо розгортати супутники на нових орбітах, що додасть ще більшої пропускної здатності мережі. Зрештою, це дає нам змогу додати більше клієнтів і надавати послуги швидше, особливо в регіонах, які наразі перевантажені", - заявив менеджер з виробництва та інженерії SpaceX Джессі Андерсон.

Деталі

Запуск ракети Falcon 9, укомплектованої 54 оновленими інтернет-супутниками Starlink(Gen2), відбувся о 11:30 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал. Приблизно через вісім хвилин після старту перший ступінь ракети повернувся на Землю, здійснивши посадку на безпілотну платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Зазначається, що приземлення стало успішним завершенням 60-го запуску SpaceX у 2022 році, майже вдвічі перевищивши "рекордний" 31 запуск у 2021 році.

Нагадаємо

З 29 грудня провайдер супутникового інтернету Starlink американського підприємця Ілона Маска Space X підвищить вартість послуг для українців.