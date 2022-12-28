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Starlink будет передавать интернет непосредственно на смартфоны: запущены новые спутники

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Американская компания SpaceX 28 декабря запустила первую партию спутников Starlink второго поколения Gen2. Эти 54 спутника имеют более мощную пропускную способность и могут передавать интернет непосредственно на смартфоны, информирует УНН со ссылкой на Space.com.

Цитата

"Из-за нашей новой лицензии мы теперь можем разворачивать спутники на новых орбитах, что придаст еще большей пропускной способности сети. В конце концов, это позволяет нам добавить больше клиентов и предоставлять услуги быстрее, особенно в регионах, которые сейчас перегружены", - заявил менеджер по производству и инженерии SpaceX Джесси Андерсон.

Детали

Запуск ракеты Falcon 9, укомплектованной 54 обновленными интернет-спутниками Starlink (Gen2), произошел в 11:30 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Приблизительно через восемь минут после старта первая ступень ракеты вернулась на Землю, совершив посадку на беспилотную платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Отмечается, что приземление стало успешным завершением 60-го запуска SpaceX в 2022 году, почти вдвое превысив  "рекордный" 31 запуск в 2021 году.

Напомним

С 29 декабря провайдер спутникового интернета Starlink американского предпринимателя Илона Маска Space X повысит стоимость услуг для украинцев.

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