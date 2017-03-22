Старателі бурштину пошкодили заповідник міжнародного значення на Рівненщині

Про спробі мити бурштин лісників попередили жителі сіл Старе Село та Переходичі Рокитнівського району. Незаконні копачі пошкодили 1,185 га водно-болотних масивів на території Старосільського лісництва.

Вона належить до природно-заповідного фонду України зі статусом державного значення та має статут міжнародного значення згідно з Рамсарською конвенцією, зазначають у відомстві.

Нагадаємо, 20 березня партію контрабандного бурштину виявили вночі в міжнародному пункті пропуску “Рава-Руська” прикордонники Львівського загону.