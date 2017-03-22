Старателі бурштину пошкодили заповідник міжнародного значення на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 22 березня. УНН. Викопали 12 каналів і пошкодили ґрунтовий покрив на території заповідника міжнародного значення незаконні копачі на Рівненщині. Сліди діяльності залишили на території Старосільського лісництва, повідомили УНН у прес-службі Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Про спробі мити бурштин лісників попередили жителі сіл Старе Село та Переходичі Рокитнівського району. Незаконні копачі пошкодили 1,185 га водно-болотних масивів на території Старосільського лісництва.
Вона належить до природно-заповідного фонду України зі статусом державного значення та має статут міжнародного значення згідно з Рамсарською конвенцією, зазначають у відомстві.
Нагадаємо, 20 березня партію контрабандного бурштину виявили вночі в міжнародному пункті пропуску “Рава-Руська” прикордонники Львівського загону.