Копатели янтаря повредили заповедник международного значения в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 22 марта. УНН. Выкопали 12 каналов и повредили почвенный покров на территории заповедника международного значения незаконные копатели в Ровенской области. Следы деятельности оставили на территории Старосельского лесничества, сообщили УНН в пресс-службе Ровенского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
О попытке мыть янтарь лесников предупредили жители сел Старое Село и Переходичи Рокитнивского района. Незаконные копатели повредили 1,185 га водно-болотных массивов на территории Старосельского лесничества.
Оно относится к природно-заповедному фонду Украины со статусом государственного значения и имеет статус международного значения в соответствии с Рамсарской конвенцией, отмечают в ведомстве.
Напомним, 20 марта партию контрабандного янтаря обнаружили ночью в международном пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники Львовского отряда.