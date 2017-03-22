Копатели янтаря повредили заповедник международного значения в Ровенской области

О попытке мыть янтарь лесников предупредили жители сел Старое Село и Переходичи Рокитнивского района. Незаконные копатели повредили 1,185 га водно-болотных массивов на территории Старосельского лесничества.

Оно относится к природно-заповедному фонду Украины со статусом государственного значения и имеет статус международного значения в соответствии с Рамсарской конвенцией, отмечают в ведомстве.

Напомним, 20 марта партию контрабандного янтаря обнаружили ночью в международном пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники Львовского отряда.