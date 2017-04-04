Станцію метро у Санкт-Петербурзі закрили через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Станція петербурзького метро "Сінна площа", на перегоні якої вчора, 3 квітня був підірваний поїзд, сьогодні знову виявилася закрита через анонімний дзвінок, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"Станція "Сінна площа" закрита для входу і виходу пасажирів задля огляду станції за анонімним дзвінком про замінування", — йдеться в релізі.
Потяги проїжджають станцію без зупинки.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.
Як повідомляв УНН, кількість жертв теракту в петербурзькому метро сягнула 14 осіб.