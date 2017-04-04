Станцию метро в Санкт-Петербурге закрыли из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Станция петербургского метро "Сенная площадь", на перегоне которой вчера, 3 апреля был взорван поезд, сегодня снова оказалась закрыта из-за анонимного звонка, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Станция" Сенная площадь "закрыта для входа и выхода пассажиров для осмотра станции по анонимному звонку о заминировании", - говорится в релизе.
Поезда проезжают станцию без остановки.
Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.
Как сообщал УНН, количество жертв теракта в петербургском метро достигло 14 человек.