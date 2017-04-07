Станцію метро "Лівобережна" облаштують для людей з інвалідністю до 1 травня

“По-перше, ми станцію не відкривали — ми її не закривали і роботи закінчаться тільки 1 травня. Можете собі уявити: ви приходите до квартири, де триває ремонт, і кажете: ми не задоволені, тому що те не зроблене і так не зроблене. Можна приймати об’єкт тільки тоді, коли об’єкт зданий в експлуатацію. Роботи тривають і роботи закінчаться 1 травня. Ми дуже раді що є пропозиції, зауваження, поради. Ми завжди прислухаємося і будемо робити все, але особливо для людей з обмеженими можливостями: підйомники будуть зроблені для людей з обмеженими можливостями з іншої сторони, де буде закритий вхід”, — сказав В.Кличко.

Він зауважив, що станції метро “Лівобережна” близько 50 років, і перебудувати її сьогодні не можна, але “тим не менш, ми робимо ліфти з іншої сторони для людей з обмеженими можливостями”.

“Гроші підряднику не переведені і будуть переведені тільки тоді, коли ми зможемо оцінити якість робіт. Якщо будуть зауваження, ми будемо ці зауваження враховувати, бо якість робіт не буде дотримана”, — сказав В.Кличко.

Як повідомляв УНН, мер Києва прокоментував стан ремонту станції метро “Лівобережна”.