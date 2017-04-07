Станцию ​​метро "Левобережная" обустроят для людей с инвалидностью до 1 мая

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73049 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110064 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168135 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123508 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120974 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114799 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105798 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107360 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103811 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Станцию ​​метро "Левобережная" обустроят для людей с инвалидностью до 1 мая

Станцию ​​метро "Левобережная" обустроят для людей с инвалидностью до 1 мая

Киев  •  УНН

 • 18492 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Ремонт станции метро "Левобережная еще не завершился, а значит до 1 мая пожелания относительно обустройства станции для людей с ограниченными возможностями будут учтены. Об этом журналистам сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

“Во-первых, мы станцию ​​не раскрывали — мы ее не закрывали и работы закончатся только 1 мая. Можете себе представить: вы приходите в квартиру, где идет ремонт, и говорите: мы не довольны, потому что то не сделано и так не сделано. Можно принимать объект только тогда, когда объект сдан в эксплуатацию. Работы продолжаются и работы закончатся 1 мая. Мы очень рады что есть предложения, замечания, советы. Мы всегда прислушиваемся и будем делать все, но особенно для людей с ограниченными возможностями: подъемники будут сделаны для людей с ограниченными возможностями с другой стороны, где будет закрыт вход”, — сказал В.Кличко.

Он отметил, что станции метро “Левобережная” около 50 лет, и перестроить ее сегодня нельзя, но “тем не менее, мы делаем лифты с другой стороны для людей с ограниченными возможностями”.

“Деньги подрядчику не переведены и будут переведены только тогда, когда мы сможем оценить качество работ. Если будут замечания, мы будем эти замечания учитывать, потому что качество работ не будет соблюдено”, — сказал В.Кличко.

Как сообщал УНН, мэр Киева прокомментировал состояние ремонта станции метро “Левобережная”.

Украинские Национальные Новости

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