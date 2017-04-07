Станцию ​​метро "Левобережная" обустроят для людей с инвалидностью до 1 мая

“Во-первых, мы станцию ​​не раскрывали — мы ее не закрывали и работы закончатся только 1 мая. Можете себе представить: вы приходите в квартиру, где идет ремонт, и говорите: мы не довольны, потому что то не сделано и так не сделано. Можно принимать объект только тогда, когда объект сдан в эксплуатацию. Работы продолжаются и работы закончатся 1 мая. Мы очень рады что есть предложения, замечания, советы. Мы всегда прислушиваемся и будем делать все, но особенно для людей с ограниченными возможностями: подъемники будут сделаны для людей с ограниченными возможностями с другой стороны, где будет закрыт вход”, — сказал В.Кличко.

Он отметил, что станции метро “Левобережная” около 50 лет, и перестроить ее сегодня нельзя, но “тем не менее, мы делаем лифты с другой стороны для людей с ограниченными возможностями”.

“Деньги подрядчику не переведены и будут переведены только тогда, когда мы сможем оценить качество работ. Если будут замечания, мы будем эти замечания учитывать, потому что качество работ не будет соблюдено”, — сказал В.Кличко.

Как сообщал УНН, мэр Киева прокомментировал состояние ремонта станции метро “Левобережная”.