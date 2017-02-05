Станцію метро "Хрещатик" закрили на вхід і вихід через "замінування"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Станцію метро "Хрещатик" закрили на вхід і вихід через повідомлення про замінування. Про це кореспонденту УНН повідомила радник начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.
"Був анонімний дзвінок про мінування. Уже закінчується перевірка", - зазначила вона.
Поїзди курсують повз станцію "Хрещатик" без зупинок.
Нагадаємо, 14 листопада столичну станцію метро "Оболонь" закрили на вхід і вихід через повідомлення про мінування.