Станцию метро "Крещатик" закрыли на вход и выход из-за "заминирования"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Станцию метро "Крещатик" закрыли на вход и выход из-за сообщения о заминировании. Об этом корреспонденту УНН сообщила советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.
"Был анонимный звонок о минировании. Уже заканчивается проверка", - отметила она.
Поезда курсируют мимо станции "Крещатик" без остановок.
Напомним, 14 ноября столичную станцию метро "Оболонь" закрыли на вход и выход из-за сообщения о минировании.