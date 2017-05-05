Станція метро "Лівобережна" запрацювала у звичайному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Станція метро “Лівобережна” запрацювала в столиці в звичайному режимі. Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомили у прес-службі КП “Київський метрополітен”.
“Сьогодні з самого ранку станція "Лівобережна" запрацювала в повному режимі. Мер Віталій Кличко приїздив об 11:30 і оглядав станцію”, — сказали у прес-службі.
У прес-службі зазначили, що оновлена станція метро подобається пасажирам і є безпечною.
За даними підземки, станція повернулась до графіку своєї роботи, згідно з яким середньодобовий пасажиропотік станції становить 47,4 тис. пасажирів.
Нагадаємо, ремонт станції київського метро “Лівобережна” продовжили до 5 травня. Раніше оновлений вестибюль станції планували відкрити 1 травня.