Станция метро "Левобережная" заработала в обычном режиме

"Сегодня с самого утра станция "Левобережная" заработала в полном режиме. Мэр Виталий Кличко приезжал в 11:30 и осматривал станцию​​", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что обновленная станция метро нравится пассажирам и является безопасной.

По данным подземки, станция вернулась к графику своей работы, согласно которому среднесуточный пассажиропоток станции составляет 47,4 тыс. пассажиров.

Напомним, ремонт станции киевского метро "Левобережная" продолжили до 5 мая. Ранее обновленный вестибюль станции планировали открыть 1 мая.