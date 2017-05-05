Станция метро "Левобережная" заработала в обычном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Станция метро "Левобережная" заработала в столице в обычном режиме. Об этом в комментарии корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
"Сегодня с самого утра станция "Левобережная" заработала в полном режиме. Мэр Виталий Кличко приезжал в 11:30 и осматривал станцию", - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что обновленная станция метро нравится пассажирам и является безопасной.
По данным подземки, станция вернулась к графику своей работы, согласно которому среднесуточный пассажиропоток станции составляет 47,4 тыс. пассажиров.
Напомним, ремонт станции киевского метро "Левобережная" продолжили до 5 мая. Ранее обновленный вестибюль станции планировали открыть 1 мая.